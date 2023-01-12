وزارة البيئة : اجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في عمل الوزارة

2023/01/12 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي مجموعة من القرارات والاجراءات التي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية والتواصل مع المواطنين .ووجه وزير البيئة بأعتماد منصة الكترونية لانجاز معاملات الموافقات البيئية بشفافية عالية وضمان انجازها بوقت قياسي وضمن المحددات البيئية .… Readmore

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