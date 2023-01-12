كاميرا ترصد لحظة إعلان مطار وقف جميع الرحلات الجوية في أمريكا.. شاهد رد فعل المسافرين

2023/01/12 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط أحد المسافرين لحظة إعلان موظف في الخطوط الجوية الأمريكية قرار وقف جميع الرحلات الجوية في أمريكا.

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