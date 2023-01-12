2023/01/12 | 16:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cJ2vy0X2Vz0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الكويتي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).