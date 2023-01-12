كم تبلغ القروض اليابانية المقدمة للعراق؟

2023/01/12 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصت السفارة اليابانية في بغداد، الخميس، قيمة القروض التي دعمت بها بلادها مشاريع العراق منذ 2003، فيما أشارت إلى العمل على أحد أكبر مشاريعها في العراق.

وقال القائم بأعمال السفارة اليابانية ماساموتو كينيتشي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "‏العراق واليابان يتمتعان بعلاقات تجارية جيدة جداً ‏منذ السبعينيات".

وأضاف، أنه "بعد 2003 تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونفَّذت اليابان العديد من المشاريع ودعمت الحكومة وقدَّمت العديد من القروض بقيمة 9 مليارات دولار"، مبيناً، أن "اهتمامنا وتركيزنا على عدة قطاعات اهمها الكهرباء والنفط والمياه".

وأكد أن "تطوير مصفى البصرة هو أكبر المشاريع التي تقوم بها اليابان في العراق"، لافتا: "إننا وبالتعاون مع الحكومة العراقية سننفذ مشاريع مستقبلية أخرى".

وذكر، أن "الشركات اليابانية نشطة في العراق وبعضها يعمل بموجب مساعدات يابانية منفردة".

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