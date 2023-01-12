أحدهما يعمل صيدلاني.. القبض على متهمين بتجارة الاثار في بغداد

2023/01/12 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بألقاء القبض على شخصين بحوزتهما قطع اثارية في بغداد.

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