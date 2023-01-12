الداخلية تتوعد المفسدين والمرتشين والمقصرين بأداء واجباتهم

2023/01/12 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنتوعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الخميس، المفسدين والمرتشين والمقصرين بأداء واجباتهم في مراكز الشرطة المحلية بمحاسبتهم وأحالتهم الى القضاء.

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