رقم قياسي.. ماسك يسجل أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ

2023/01/12 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كان المليادير الأميركي إيلون ماسك يريد دائمًا أن يصنع التاريخ، لكن ربما ليس بهذه الطريقة.فقد حطم ماسك الرقم القياسي العالمي في تكبده أكبر خسائر لثروته الشخصية في التاريخ، بعد اختفاء 135 مليار جنيه إسترليني، أو ما يصل إلى 165 مليار دولار، من ثروته بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام […]

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ماسك يسجل أكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ أولاً على ايرث نيوز.

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