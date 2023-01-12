2023/01/12 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس على مفترق طرق قُبيل أيام من الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، والدعوات للمظاهرات في 14 من يناير الحالي ذكرى سقوط الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وما سُمي "إحياء الثورة والانتصار لقيمها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. طوق للنجاة وطريق مسدود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. طوق للنجاة وطريق مسدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).