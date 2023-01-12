2023/01/12 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه، الخميس 01/12/2023، رئيس...

ظهرت المقالة المالكي: العراق لديه إمكانيات النهوض والبناء والظروف القادمة ستكون مثمرة أولاً على المسلة.

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