2023/01/12 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة القضاء يصدر مذكرة قبض وتحري بحق اسماعيل مصبح الوائلي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر مذكرة قبض وتحري بحق اسماعيل مصبح الوائلي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر مذكرة قبض وتحري بحق اسماعيل مصبح الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).