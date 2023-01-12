2023/01/12 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مراسل/ المركز الخبري الوطني/ إن” بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 157700 دينار عراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد مع اغلاق البورصة المركز الخبري الوطني.

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