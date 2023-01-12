الجمارك تُصدر 5 توجيهات للمنطقة الجنوبية

2023/01/12 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، 5 توجيهات لمديرية جمرك المنطقة الجنوبية،فيما اشارت الى انجاز كافة معاملات الأعفاءات بالسرعة القصوى.وذكر اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

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