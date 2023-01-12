بينهم عراقيون.. ربع مليون طالب لجوء في ألمانيا

2023/01/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية، تقدم أكثر من

244 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا العام

الماضي، ووصول أكثر من مليون لاجئ

أوكراني إلى البلاد.

وبذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا

بطلبات لجوء في ألمانيا العام ا

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