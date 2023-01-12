الكويت ترصد متحور

2023/01/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن

الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور "XBB.1.5"

الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من متحور

فيروس كورونا "أوميكرون".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مؤشرات

الوضع الوبائي في البلاد تش

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