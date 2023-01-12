الأمم المتحدة: سدود العالم ستفقد ربع طاقتها التخزينية بحلول عام 2050

2023/01/12 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أبحاث للأمم المتحدة، اليوم

الخميس، أن قرابة 50 ألف سد كبير في مختلف

أنحاء العالم قد تفقد أكثر من ربع

طاقتها التخزينية بحلول العام 2050 نتيجة

تراكم الترسبات التي تقوض أمن المياه

والطاقة.

وقالت ج

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