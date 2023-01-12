حريق في مدينة الصدر (فيديو)

2023/01/12 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - حريق في سوق الرضوي بمدينة الصدر ببغداد

مصدر الفيديو: CZYUfovnQ-M

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