2023/01/12 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - حريق ضخم في مجمع زري لاند السكني في دهوكيتبع ..





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في مجمع سكني بدهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير في مجمع سكني بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).