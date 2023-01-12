التخطيط: يجري العمل على إكمال 8 مستشفيات في بغداد

2023/01/12 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اكد وزير التخطيط محمد تميم، الخميس، أن هناك عدداً غير قليل من المشاريع المتوقفة والمتلكئة في مختلف القطاعات لأسباب مختلفة تتطلب معالجتها واستئناف العمل فيها.

وقالت وزارة التخطيط في بيان، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس اجتماع لجنة الامر الديواني 45، المكلّفة بمعالجة مشاكل المستشفيات المتلكئة في عموم العراق"، مبينة ان "الاجتماع حضره نائب الامين العام لمجلس الوزراء، ووكيلا وزارتي التخطيط والصحة، وعدد من المديرين العامين في الوزارتين ووزارة المالية والاسكان والاعمار، وديوان الرقابة المالية، وعدد من المختصين".

واكد ان "الحكومة متوجهة نحو انجاز المشاريع المتلكئة، لاسيما مشاريع الخدمات التي تشمل المستشفيات والماء والمدارس والصرف الصحي، وفق الاولويات التي حددها البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "هناك عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة والمتلكئة في مختلف القطاعات لاسباب مختلفة، تتطلب معالجتها واستئناف العمل فيها".

واكد "وجود جهود كبيرة تبذلها وزارة التخطيط منذ مدة، لايجاد الحلول والمعالجات لهذه المشاريع بالتعاون مع الجهات المستفيدة والجهات الرقابية، وتم التوصل الى نتائج مهمة في هذا الجانب".

واشار الى ان "هناك 8 مستشفيات في العاصمة بغداد، يجري العمل على اكمالها لوجود حاجة كبيرة لها، فضلا عن وجود مستشفيات اخرى في ديالى والانبار ومحافظات اخرى تتطلب انجازها ايضا".

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