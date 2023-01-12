وزير التربية يعلن عدد المحاضرين والإداريين المثبتين على الملاك الدائم

2023/01/12 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أحصى وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، الخميس، عدد المحاضرين والإداريين المثبتين على الملاك الدائم وقرار 315.

وقال الجبوري، إنه "تم خلال الأسبوعين الماضيين تثبيت 289 ألفاً و300 إداري ومحاضر على الملاك الدائم".

وأضاف، أنه "تم أيضا تثبيت 17000 من المحاضرين المجانيين على قرار 315"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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