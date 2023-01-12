لماذا يشعر بعض خبراء الصحة بالغضب تجاه جرعة كورونا المعززة؟

2023/01/12 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب بعض مستشاري اللقاحات في الحكومة الفيدرالية عن "خيبة أملهم" و"غضبهم" لأنّ العلماء الحكوميين وشركة الأدوية "مودرنا" لم يقدّموا بيانات العدوى المتصلة بالجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المضادة لـ"كوفيد-19" للشركة، خلال مناقشة ترخيص اللقاح.

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