الاغلب من سوريا والعراق وافغانستان.. ربع مليون طالب لجوء في ألمانيا

2023/01/12 | 16:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفع عدد طالبي اللجوء العام الماضي بنسبة 27.9% مقارنة بالعام 2021 .

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