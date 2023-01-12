2023/01/12 | 16:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HK1HnOEmIAc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزراعة كنز لاينضب ومستقبل مشرق لإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزراعة كنز لاينضب ومستقبل مشرق لإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).