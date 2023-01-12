"لماذا تلعب دور الأحمق؟".. بوتين يفقد أعصابه أمام الكاميرات

2023/01/12 | 17:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، الخميس، لحظة انفعال الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقدانه لأعصابه في وجه نائب رئيس وزرائه، دينيس مانتوروف.

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