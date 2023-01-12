2023/01/12 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهمت السلطات في طهران نائب وزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري بالضلوع في مقتل العالم النووي محسن فخري زاده.وفي هذا السياق، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية مقطعاً مصوراً، اليوم الخميس، قالت إنه يظهر أن علي رضا أكبري (الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية) لعب دوراً في اغتيال محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي بالبلاد، […]

ظهرت المقالة اتهام يطال مسؤولاً ايرانياً كبيراً سابقاً في مقتل فخري زاده أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام يطال مسؤولاً ايرانياً كبيراً سابقاً في مقتل فخري زاده) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام يطال مسؤولاً ايرانياً كبيراً سابقاً في مقتل فخري زاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).