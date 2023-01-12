الهجرة: 1800 أسرة نازحة طلبت الاستقرار في وسط وجنوب العراق

2023/01/12 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الهجرة، الخميس، إن قرابة 1800 أسرة نازحة طلبت الاندماج في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، الوزيرة ايفان فائق جابرو، وجهت موظفي فروع وزارة الهجرة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الاستمرار باستقبال وتسجيل الاسر الراغبة بالاندماج والاستقرار في المحافظة المضيفة.

وأضافت أن فروع الوزارة سجلت خلال الاسبوع المنصرم 241 أسرة رغبت بالاندماج والاستقرار في محافظات بغداد، واسط، ديالى، كربلاء، الديوانية، البصرة، ميسان، ذي قار والمثنى.

وتابعت وزارة الهجرة أن احصائيات فروعها تشير إلى أن أعداد الأسر المسجلة بالاندماج الكلي بلغ 1,787 أسرة.

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