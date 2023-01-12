2023/01/12 | 17:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس 01/12/2023، عن تحرك لتوقيع...

ظهرت المقالة العراق يتحرك لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتحرك لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتحرك لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).