2023/01/12 | 17:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، الخميس...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد الدول والمنظمات الداعمة لروسيا أولاً على المسلة.

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