2023/01/12 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على رأس وفد حكومي رفيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصل إلى ألمانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصل إلى ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).