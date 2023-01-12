2023/01/12 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح فريق طبي بمستشفى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، بإتمام عملية فصل توأم سيامي عراقي.وقال مدير الفريق الطبي المشرف على الجراحة عبد الله الربيعة: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق طبي سعودي ينجح بعملية فصل توأم سيامي عراقي المركز الخبري الوطني.

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