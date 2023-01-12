الديمقراطي نافيًا تفرده بحكم الاقليم: الاتحاد الوطني يحكم محافظتين

2023/01/12 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الخميس، تفرد الحزب بالسلطة في الاقليم، مشيرا الى أن الاتحاد الوطني يسيطر على السليمانية وحلبجة.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني يعاني من أزمة داخلية أثرت على التوصل لاتفاق سياسي وحل الخلافات معه".

وأضاف أن "اتهامنا بالتفرد بالسلطة لاصحة له، وهي حجة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية أكبر، فالاتحاد الوطني هو من يدير السلطة في السليمانية وحلبجة ويسيطر على جميع المفاصل هناك".

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