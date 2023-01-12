السوداني يصل المانيا

2023/01/12 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يصل إلى ألمانيا، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية .

وأكد السوداني في تصريح قبيل مغادرته العراق، أن "زيارته إلى ألمانيا تم الإعداد لها منذ أسابيع، من قبل لجان مختصة بين الجانبين، وهي تختلف عن الزيارات السابقة لمسؤولين سابقين لأنها تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فوراً بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة".

وأشار إلى "بنود مهمة تتضمنها الزيارة تتعلق بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".

وأوضح أن "المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، متجاوزةً العقبات التي كانت تواجه هذا الجانب، وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "فرصا مهمة ستعرض خلال الزيارة، في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرصا أخرى في قطاع البتروكيمياويات، كما سيحظى محور التغيرات المناخية باهتمام هو الآخر، فضلاً عن مبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال".

تحرير: غ.



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