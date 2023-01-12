النظام الإيراني يتجسس على مواطنيه بـ

2023/01/12 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة متخصصة بالحماية الرقمية عن قيام النظام الإيراني بالتجسس على مواطنيه من خلال تطبيق "العين الثانية"، بالتزامن مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

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