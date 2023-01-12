الأعرجي: “داعش” ما زال يشكل خطرًا على المنطقة والعالم

2023/01/12 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رأى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما زال يشكل خطرا على المنطقة والعالم.وذكر مكتب الأعرجي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، السفير الروماني في بغداد، السيد رادو أوكتافيان دوبرى”.وأضاف، أن “الأعرجي بحث مع السفير الروماني، تعزيز علاقات الصداقة […]

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