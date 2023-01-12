لقاء حاسم بين السعودية وعمان للمرور إلى المربع الذهبي في

2023/01/12 | 18:18 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة بالعراق بين السادس والـ19 من يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث سيتم حسم المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لكي تستكمل مشوار التنافس على اللقب.

وتقام اليوم مواجهتان مهمتان، أولهما تجمع المنتخب العراقي صاحب الضيافة الذي يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بالمنتخب اليمني متذيل الترتيب بلا نقاط، حيث يسعى أسود الرافدين للحفاظ على صدارة المجموعة والاحتفاظ ببطاقة التأهل الأولى إلى المربع الذهبي.

وأبدى الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق قلقه من تطور منتخب اليمن الذي كاد يحقق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج قبل الخسارة بصعوبة بنتيجة (3-2) أمام عمان في الجولة الثانية.

وقال كاساس قبل مباراة فريقه الأخيرة "اليمن كان أفضل في اللقاء الثاني، أكثر تنظيماً، كانوا الأفضل في فترات كثيرة، وكان لديهم فرصة للتعادل في آخر الوقت، إنه فريق قوي ولن يكون لقاء سهلاً".

وكاد اليمن متذيل الترتيب يحقق مفاجأة بعد أن تقدم (2-1) في منتصف الشوط الأول قبل أن يخسر في نهاية اللقاء الذي لعب تحت الأمطار التي غمرت ملعب البصرة الدولي بالعراق.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة بين الثلاثي العراق وعمان والسعودية.

وبعد تعادل باهت في المباراة الافتتاحية أمام عمان أسعد منتخب العراق جماهيره بالفوز على السعودية تحت الأمطار الغزيرة.

وتغيرت نبرة مدرب العراق ليتحدث بثقة أكبر عقب هذا الفوز قائلاً "الفريق لديه رغبة في تحقيق اللقب"، بعد أن تعرض لهجوم بسبب تصريحات سابقة قلل فيها من فرص فريقه.

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وعن ذلك قال الإسباني كاساس "نرغب في الفوز على اليمن، لكننا لا نملك أفضلية أمام أي منافس، فكل المباريات مهمة وصعبة".

وعلى الجهة الأخرى وعلى رغم وداع البطولة بهزيمتين، سيسعى المدير الفني للمنتخب اليمني ميروسلاف سكوب إلى تحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركات اليمن بكأس الخليج.



وقال في مؤتمر صحافي "خسرنا مباراتين وأصبحنا خارج الحسابات، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل وسنحاول تقديم الأفضل غداً، نركز على اللقاء جيداً، لدينا الدافع لتحقيق أول فوز في تاريخنا بكأس الخليج".

"لعبنا تحت المطر في أجواء صعبة لم نعتدها أمام عمان ونحن جاهزون للقاء المقبل من دون إصابات وأفكر في إشراك لاعبين جدد".

وعن استقبال فريقه للأهداف قال سكوب "فعلاً، نستقبل أهدافاً مبكرة وسنعمل على تلافي الأمر، كما قلت قبلاً، سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز الأول في البطولة، لم أضع اللاعبين تحت الضغط، عليهم الاستمرار بنفس الروح، كل شيء ممكن، من كان يتوقع فوز السعودية على الأرجنتين؟".

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة الأولى المنتخب العماني وصيف المجموعة برصيد أربع نقاط- خلف العراق بفارق الأهداف- بالمنتخب السعودي الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وهي مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، نظراً إلى بحث كلا المنتخبين عن الفوز أملاً في اقتناص بطاقة التأهل الثانية.

ويثق برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان في قدرة فريقه على تخطي عقبة السعودية والتأهل عن المجموعة الأولى متوقعاً أن يواجه العراق في النهائي.

وقال في مؤتمر صحافي "إنها مباراة مهمة للفريقين، هدفنا الفوز، بغض النظر عن أي شيء أشعر بالتفاؤل بالتأهل، خسرنا في النسخة الماضية أمام السعودية ونسعى للفوز هذه المرة".

وأضاف "لن نغير أسلوبنا، واجهنا ظروفاً صعبة بلقاء اليمن، استحوذنا في اللقاء السابق بشكل أكبر وخلقنا أربع فرص محققة، سنركز على أسلوبنا مع احترامنا للسعودية".

وتابع "المنتخب السعودي الحالي بطل غرب آسيا، نتوقع أن يكون منافساً صعباً، لكننا جاهزون ونسعى لخطف الثلاث نقاط".

وعلى الجهة الأخرى أقر أحمد الرويعي مساعد مدرب منتخب السعودية بأن الفريق لم يصل بعد لمستواه الحقيقي في كأس الخليج، مضيفاً أنه يستهدف في المقام الأول كأس آسيا وأولمبياد باريس 2024.

وقال الرويعي في مؤتمر صحافي حضره نيابة عن المدرب سعد الشهري "ستكون مباراة قوية، لدينا فرصة للفوز، طموحنا التأهل، مباراة العراق انتهت ونسعى لتخطي منتخب عمان الشقيق، نحن في كامل الجاهزية ونحترم المنافس".

وخسرت السعودية أمام العراق بنتيجة (2-0) في الجولة السابقة في مباراة وصفها الشهري بأنها كانت أشبه بمباراة كرة شاطئية بعد أن غمرت مياه الأمطار أرضية ملعب البصرة الدولي.

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