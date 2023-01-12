2023/01/12 | 18:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة بأربعة نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي 25.. منتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي 25.. منتخبنا الوطني يواجه نظيره اليمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).