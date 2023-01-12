الاعرجي: العراق بلد ذو سيادة ويرفض أن يكون مع طرف ضد آخر

2023/01/12 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الخميس، خلال استقباله السفير

الروماني في بغداد رادو أوكتافيان

دوبرى ان العراق يتبنى سياسة الابتعاد

عن المحاور ويسعى إلى شراكات حقيقية مع

الدول التي وقفت إلى

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