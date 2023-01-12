نائب يحذر من محاولات حكومية لجلب بقايا داعش من مخيم الهول السوري للعراق

2023/01/12 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن المكون الإيزيدي شريف

سليمان علي، اليوم الخميس، من "خطر محدق"

بالعراقيين في حال جلب "بقايا داعش" من

مخيم الهول السوري، معتبراً ذلك

"تلاعباً بمشاعر" المكون.

وقال علي في بيان له اليوم إن "

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