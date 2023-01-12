كيف نفسر أجتماعياً سلوك البصريين؟

2023/01/12 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منقذ داغر

يروي الأستاذ الوردي في كتابه دراسة في

طبيعة المجتمع العراقي قصة أولئك

القرويين الجوعى الذين يحاولون أظهار

عدم جوعهم وعدم رغبتهم في الطعام عندما

يدعوهم الشيخ الى مائدته الدسمة التي

يسيل لعاب

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