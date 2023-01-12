خامنئي: مخططات

2023/01/12 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي، إن ما وصفه بالحسابات الخاطئة ل"العدو" تجاه الأحداث الأخيرة في إيران، أدت إلى فشل هذه المخططات، في حين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده لن تستسلم في "حرب الإرادات" حسب وصفه.

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