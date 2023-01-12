وزير الكهرباء: نسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة

2023/01/12 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، عن تحرك لتوقيع اتفاقية مع إيران تضمن استقرار الطاقة، فيما حدد أسباب تذبذب التجهيز في البلاد.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "بعض المحطات الاستثمارية تعتمد على كميات الغاز المستوردة من إيران بمعدل يصل من (6000-7000) ميغاواط وهي تعزز تجهيز ساعات الطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "العراق يتأثر بالنقص الحاصل في الغاز لدى إيران في فصل الشتاء وبالتالي يتذبذب التجهيز في بعض الأحيان"، مؤكداً أن "الجانب العراقي سدد كامل المبالغ الخاصة بتوريد الغاز الإيراني".

وكشف عن "وجود زيارة له الى إيران للقاء وزير الطاقة والنفط هناك ووضع اتفاقية واضحة تضمن للعراق كميات الغاز المجهزة بمعدل مستقر لتفادي تذبذب كميات الطاقة المنتجة لفصل الصيف المقبل نتيجة وجود محطات مهمة في بغداد يصل معدل إنتاجها إلى (4500) ميغاواط تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني".

وتابع، أن" العراق يسعى إلى توقيع اتفاقية واضحة تضمن حقوق الطرفين وتعطي استقراراً في تدفق كميات الغاز وبالتالي استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية".

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