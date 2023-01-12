ضبط وكر يستخدم بتهريب المشتقات النفطية في بابل

2023/01/12 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني

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المديرية العامة للاستخبارات والامن تضبط وكرا يستخدم في تهريب المشتقات النفطية في محافظة بابل

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ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن لضرب اوكار الفساد والتهريب وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزها في محافظة بابل من ضبط وكرا يستخدم في تهريب المشتقات النفطية في هور حسين الواقع بقضاء المسيب، حيث تم العثور بداخله على (١٧) خزانا مختلف الاحجام مع مضخات عدد(٢)، وقد تم احالة المضبوطات الى الجهات صاحبة الاختصاص.

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١٢ كانون الثاني ٢٠٢٣

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