قائمة مبيعات السلع والخدمات بسعر صرف (1470) ديناراً للدولار

2023/01/12 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) قائمة مبيعات السلع والخدمات التي الزم مجلس الوزراء بيعها بالدينار وبسعر صرف (1470) ديناراً للدولار الواحد.

وتضمنت القائمة "مبيعات مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية، مبيعات الوكالات التجارية باختصاصاتها وتعاملاتها جميعها، مبيعات شركات الاتصالات، مبيعات شركات الإنترنت، مبيعات المجمعات الاستثمارية السكنية والتجارية، مبيعات وخدمات الجهات الحكومية كافة داخل العراق".

وكان مجلس الوزراء قد قرر إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد، ويشمل القرار مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص.

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