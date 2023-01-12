بالحقائب المدرسية و

2023/01/12 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر الناشط السياسي بشير الحجيمي، ان ارتفاع الدولار جاء بسبب تهريب الدولار من العراق إلى 3 دول مجاورة، فيما وصف عدة طرق لتهريب العملة بعد تشديد الرقابة على المصارف.

وقال الحجيمي في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الدولار يهرب إلى كل من إيران وتركيا وسوريا، وفي حال ضبطت الحكومة العراقية التهريب البري سينخفض سعر الدولار في السوق مباشرة".

وحول "التهريب البري"، يوضح الحجيمي أن "الدولار يُهرّب إلى كل دولة بطريقة مختلفة، حيث يخرج إلى سوريا بنفس طريقة دخول المخدرات، أي يتنقل المهربون راجلةً ويضعون الدولار بحقائب توضع على الظهر".

اما التهريب نحو تركيا فيتم بواسطة "تريلات"، بحسب الحجيمي، الذي يشير إلى وجود تسهيلات من قبل "المناطق التي تمر عبرها هذه التريلات من ضمنها اقليم كردستان"، اما إلى إيران فيعتبر الحجيمي ان تهريب الدولار عبرها "بسيط جدًا ومتاح".

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