بوتين.. وجرائم الحرب في أوكرانيا

2023/01/12 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتمد هذا الفيلم الوثائقي على التقارير الإخبارية المباشرة من داخل أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب، وانطلاقا من مبادرة صحفية متعددة المنصات يطلق عليها "مراقبة جرائم الحرب في أوكرانيا" تقوم بتجميع جرائم الحرب المحتملة والتحقق منها وتصنيفها بشكل كامل.على خلفية الحرب على أوكرانيا، يتتبع الفيلم نمط الفظائع التي ارتكبتها روسيا عبر صراعاتها السابقة، ويكشف عن التحديات التي يمكن مواجهتها في محاولة محاسبة روسيا.

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