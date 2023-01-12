2023/01/12 | 18:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mcmw5zAeghc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشوط الأول | العراق - اليمن) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشوط الأول | العراق - اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).