2023/01/12 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QHkdPmZ-3Og

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "جايين من الكويت مخصوص لنشتري الشاي العراكي وايد يهبل") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "جايين من الكويت مخصوص لنشتري الشاي العراكي وايد يهبل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).