2023/01/12 | 18:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "جايين من الكويت مخصوص لنشتري الشاي العراكي وايد يهبل") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QHkdPmZ-3Og
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "جايين من الكويت مخصوص لنشتري الشاي العراكي وايد يهبل") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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