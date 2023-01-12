إصابات بانفجار في إسطنبول

2023/01/12 | 18:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسجلت كاميرات المراقبة الأمنية لحظة وقوع الانفجار، وهروب المارة في الشارع من وابل الزجاج والطوب المتساقط إثر شدة العصف.

وتداولت مواقع إخبارية تركية، أنباء أولية، تفيد بأن الانفجار وقع في ورشة النسيج التي تتخذ من الطابق الرابع لمركز تجاري مكون من خمسة طوابق، في حي باغجلار، يلديز تبه.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن سبب الانفجار يعود إلى تسرب غاز في ورشة النسيج.

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