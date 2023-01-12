خليجي البصرة: مصطفى ناظم يسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي في مرمى اليمن

2023/01/12 | 18:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 12 كانون الثاني 2023 مصطفى ناظم يسجل الهدف الأول للمنتخب...

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