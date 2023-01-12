2023/01/12 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الخميس، أن مشاريع الطرق تقف ضمن أولويات الحكومة وتم رصد مبالغ لتنفيذها هي الأعلى قياساً بالسنوات السابقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريكاني يشدد بجودة ودقة تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والعمل على مدار الساعة المركز الخبري الوطني.

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