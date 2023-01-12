الإمارات توافق على تمديد آجال ديون باكستانية وتمنح إسلام أباد قرضا إضافيا بمليار دولار

2023/01/12 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزّعها ديوان الرئاسة في الإمارات للرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (يمين) مستقبلا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في أبوظبي في 12 كانون الثاني/يناير 2023 © ديوان الرئاسة لدولة الإمارات/ا ف ب حمد الكعبي اسلام اباد (أ ف ب) – أعلنت إسلام أباد الخميس أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إعادة […]

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